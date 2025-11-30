Cittadella, Iori: "Striscia positiva frutto della forza mentale. Contro il Brescia servirà di più"

Alla vigilia del posticipo casalingo contro l’Union Brescia, Manuel Iori analizza lo stato del Cittadella e fa il punto sull’infermeria. Le condizioni non sono delle migliori: “Barberis non recupera. Salvi lo valuteremo fino all’ultimo, ha un versamento sul fianco e in settimana si è fermato. Da monitorare anche Cecchetto per un piccolo affaticamento, mentre Anastasia è tornato col gruppo”.

L’allenatore sottolinea però come il gruppo abbia sviluppato una mentalità solida: “Della nostra striscia positiva mi porto dentro la forza mentale. Affrontare tutte queste partite con questa intensità è un segnale enorme. I ragazzi stanno quasi provando godimento nel difendersi in un certo modo”. Ma c’è ancora margine per crescere: “Non dobbiamo accontentarci, possiamo migliorare alcuni aspetti che ci permetterebbero di fare ancora qualcosa in più”.

Il Cittadella, dopo un avvio complicato, si è rimesso in carreggiata: “Vicenza, Brescia e Lecco sono sempre state lì, noi ci siamo arrivati dopo. Il campionato cambia settimana dopo settimana. Essere in questa posizione ci fa piacere, ma il percorso è lungo”. Nessun calcolo sui risultati degli altri campi: “Giocare dopo Vicenza–Lecco? Se fossero le ultime giornate sì, ma non siamo nemmeno a metà stagione”.

Iori chiude elogiando la forza dell’avversario: “Il Brescia è molto forte. In Coppa Italia ha vinto facendo giocare anche qualche giovane. È una squadra che mentalmente sta bene, con un collettivo importante e una base solida già dall’anno scorso”.