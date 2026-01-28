TMW Finisce davvero l'avventura di Ianesi al Pontedera? Il Casarano lo sonda, il Cittadella osserva

Situazione piuttosto intrigata quella che riguarda Simone Ianesi, attualmente in forza al Pontedera, dove è rientrato dopo una stagione - la scorsa - vissuta per metà al Milan Futuro; un'annata non positiva per i rossoneri, che non hanno poi riscattato il calciatore, che in granata, nel campionato in corso, sta vivendo di alti e bassi. Con i nuovi progetti tecnici però, al netto di quello che è il rendimento in campo, non è scontata la permanenza del classe 2002 in Toscana, e gli ultimi giorni di mercato saranno piuttosto incandescenti.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il calciatore è finito nel mirino del Casarano, ma alla finestra c'è anche il Cittadella; considerando anche il contratto in scadenza a giugno, se arrivasse la definitiva e soddisfacente proposta, l'accordo potrebbe anche siglarsi. Non resta che attendere, ricordando che ci sarà tempo fino alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio per portare eventualmente in porto la possibile trattativa.