Pianese, Tirelli: "Siamo un bel gruppo composto da tanti giovani: lo staff ci dà una mano"

Il centrocampista della Pianese, ed autore del gol decisivo nel successo contro il Gubbio, Manuel Tirelli ha commentato: "Ho visto il movimento di Chesti che mi ha portato via l'uomo, la palla è rimasta lì e dopo essermela portata avanti ho deciso di calciare. Siamo stati bravi sotto tutti gli aspetti: abbiamo pressato e fatto le uscite bene, riuscendo a portare a casa i tre punti. Dedico il gol alla famiglia e ai miei amici.

Aspettative? Spero di giocare più minuti possibili e dare una mano alla squadra, vorrei riscattarmi dopo la scorsa stagione. Oggi ho preso qualche pestone, ma domani spero di stare meglio. Qui alla Pianese mi son trovato benissimo sin dal primo giorno, siamo un bel gruppo composto da tanti giovani: lo staff ci dà una mano dentro e fuori dal campo".

GIRONE B

Sabato 6 dicembre

Livorno-Arezzo 2-1

39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)

Pianese-Gubbio 1-0

61’ Tirelli

Bra-Campobasso 2-0

53' La Marca (B), 67' Sinani (B)Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Perugia-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Pineto

Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Ascoli-Forlì

Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro

Riposa: Sambenedettese

Classifica - Arezzo 38*, Ravenna 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Forlì 21,Ternana 21, Pianese 21*, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 18*, Juventus Next Gen 18, Livorno 18**, Sambenedettese 17*, Bra 14*, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 8

* una gara in più

* due gare in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva