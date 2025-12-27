La Fiorentina non è più all'ultima spiaggia. Ma con il Parma è quasi decisiva

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Fiorentina non è più all'ultima spiaggia. Ma con il Parma è quasi decisivaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Andrea Losapio
Oggi alle 08:00Serie A
Andrea Losapio

Di certo c'è che la vittoria contro l'Udinese, per cinque a uno, ha rinfrancato un po' il morale a Firenze. Perché dopo mesi di battute d'arresto o di pareggi scialbi, ecco che c'è sta una vibrante gara, con un Gudmundsson maiuscolo, Kean finalmente in gol - anche se con un po' di fatica - e in generale una prestazione molto interessante da parte di tutti, con Parisi sugli scudi. Magari è colpa solo del modulo, probabilmente dopo i primi cinque minuti da brividi (con i friulani sempre vicini all'area avversaria) qualcosa si è sciolto, soprattutto grazie all'espulsione di Okoye che ha lasciato in dieci i propri compagni di squadra per oltre 70 minuti.

Difficile capire se è passata la nottata, ma di certo quella con l'Udinese era un'ultima spiaggia. Con il Parma - che ha giocato una partita in meno, quella contro il Napoli, e la recupererà più avanti - forse non è imprescindibile, certamente è quasi decisiva. Perché i gialloblù sarebbero i quartultimi in classifica, avvicinarli a due punti potrebbe essere il passo perfetto verso aver ripreso le redini della propria stagione. Pareggiare sarebbe un bicchiere mezzo pieno, perdere una quasi tragedia.

Insomma, la tensione c'è e si può capire. Però le ultime scelte, da capire da chi dettate e compresa quella di puntare su Fabio Paratici, possono far vedere con fiducia al prosieguo della stagione. Almeno sulla carta, perché poi c'è solo un modo per ricompattare l'ambiente: vincere.

