Roma, i prestiti non vanno: difficile permanenza per Ferguson, Bailey e Tsimikas in bilico

La finestra di calciomercato invernale è alle porte e in casa Roma c’è aria di rivoluzione. Se da una parte c’è la volontà di aggiungere più innesti possibili per rinforzare la squadra, dall’altra bisogna fare i conti con il monte ingaggi e una rosa da sfoltire. Sono diversi, infatti, i calciatori tutt’altro che certi della permanenza nella Capitale oltre gennaio: su tutti, coloro attualmente in prestito che non hanno lasciato il segno in questo avvio di stagione.

Ferguson, Bailey e Tsimikas potrebbero fare rientro nelle rispettive squadre di appartenenza. L’irlandese è il più vicino all’interruzione del prestito: già nelle scorse settimane, la Roma aveva avviato i contatti con il Brighton per rispedirlo oltremanica. Per farlo però serve trovare un accordo in quanto non vi era alcuna clausola specifica nel contratto stipulato lo scorso luglio. Il rientro anticipato sarebbe la soluzione migliore per tutti in quanto la Roma eviterebbe di avere in rosa un calciatore fuori dai piani di Gasperini; il Brighton potrebbe rivalorizzarlo oppure mandarlo nuovamente in prestito per non deprezzarne il cartellino e infine lo stesso Ferguson avrebbe più possibilità di giocare altrove.

Anche il prestito di Bailey è in bilico: il giamaicano è alle prese con il terzo infortunio muscolare della sua stagione ed è già rimasto ai box in ben undici partite. Nelle restanti dieci in cui ha giocato, il numero 31 giallorosso non ha mai lasciato il segno, deludendo fin qui le aspettative.

Ci si aspettava qualcosa di più anche da Tsimikas, arrivato a Roma da fresco campione d’Inghilterra con il Liverpool: il greco non è riuscito a imporsi come titolare della fascia sinistra neanche durante la lunga assenza di Angelino, venendo preferito a un Wesley adattato sul lato opposto. Tsimikas sta giocando con il contagocce e, perciò, non si può escludere un rientro dal prestito qualora la Roma riesca a trovare un sostituto sul mercato.

Sono ore di riflessioni a Trigoria: dare nuovamente fiducia a chi non ha convinto o intervenire per correggere scelte che, finora, non hanno pagato. Gennaio sarà decisivo.