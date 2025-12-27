Due inviti a Maignan. Ma la situazione è ben nota ed è difficile

Le difficoltà ci sono ed è inutile nasconderle: il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è piuttosto complicato. Le parole di Tare danno qualche speranza, ma le percentuali di riuscita restano basse: "Non abbiamo mai parlato di numeri. Parlare di Maignan è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo parlando. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa".

La situazione

Sul fronte della trattativa concreta, però, non arrivano novità: nei fatti è ancora tutto bloccato. La situazione è ben nota a tutti: le parti avevano trovato un accordo a 5 milioni di euro, poi però la società, anche a causa di qualche prestazione non esaltante del francese, ha deciso di abbassare la sua proposta a 4 milioni.

I messaggi dei compagni

Qualche settimana fa era arrivata la richiesta di firma di Matteo Gabbia sui social, qualche giorno fa il consiglio di Rabiot: "Lui mi ha parlato anche tre, quattro anni fa: ha provato a farmi venire al Milan. È un amico ma soprattutto è un giocatore forte, fortissimo: portieri così sono pochi nel mondo del calcio. Poi su tutto quello che c'è intorno a questo io non entro, ma come giocatore del Milan ovviamente spero che rimanga perché è difficile da sostituire. Ci sono le cose che ci diciamo tra di noi, ovviamente, ma non c'è un giocatore che non lo voglia tenere in squadra, ha la fiducia e la stima di tutti i compagni: è amato da tutti perché è una persona vera. Abbiamo bisogno di lui, abbiamo visto in questo inizio di campionato cosa può fare, come anche lui possa decidere le partite. Non so cosa succederà ma è al Milan da tanti anni ed è uno che conta per il club e per la sua storia”. Forse, però, non basterà per convincerlo. A Maignan la scelta.