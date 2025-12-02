Nuova penalizzazione per il Trapani? Il club smentisce: "Notizie false e strumentali"

Nelle scorse ore si è vociferato di una nuova, pesante, penalizzazione nei confronti del Trapani con un ulteriore meno otto che andrebbe a sommarsi agli altrettanti punti già tolti a inizio stagione. Un’ipotesi che, se confermata, farebbe piombare i siciliani all’ultimo posto – in coabitazione con Picerno e Siracusa – nel Girone C.

Per questo il club del presidente Valerio Antonini ha emesso un comunicato ufficiale in cui smentisce queste voci sottolineando come la decisione del TFN di non pronunciarsi è dovuta alla documentazione presentata dal Trapani per dimostrare la propria posizione e integrità. Questo il comunicato:

"La società F.C. Trapani 1905 si trova, ancora una volta, costretta a difendere la propria immagine da notizie false, strumentali e prive di qualsiasi fondamento. Alcuni, infatti, si sono affrettati a diffondere l’idea di nuove penalizzazioni che sarebbero state richieste nella giornata odierna nei confronti del club granata. La realtà è ben diversa. Il Tribunale Federale ha deciso di non pronunciarsi al momento, rinviando ogni valutazione al nuovo anno. Tale scelta è legata all’ingente mole di documentazione presentata dalla società a tutela della propria integrità e del rigoroso lavoro svolto in tutte le sedi competenti. Documentazione che richiede un ulteriore approfondimento. La società, a tutela della propria immagine, si riserva ogni eventuale azione legale".