Playoff Serie C, i risultati dopo i primi 45': Arzignano nei guai, doppio vantaggio del Cittadella
Con la sfida del 'Tombolato', si è ufficialmente aperto il post season di Serie C, con il primo turno della fase a gironi dei playoff, che si giocherà interamente nella serata odierna. Gare secche, che premieranno ovviamente la vincente o, in caso di parità di risultato a fine match, la formazione meglio classificata al termine della regular season; le nove vincitrici approderanno quindi al secondo turno, dove subentreranno le quarte classificate di ogni raggruppamento.
Nessun sorteggio previsto, la migliore classificata delle 4 del girone sfiderà la peggiore classificata, mentre l'altro confronto sarà tra le due rimanenti; ancora gare da dentro o fuori, in casa della meglio piazzata, che passerà alla fase nazionale in caso qualora ci fosse parità al termine dei 90’ regolamentari.
Al netto del regolamento, ecco che il Cittadella, dopo i primi 45', si è portato sul doppio vantaggio contro l'Arzignano, di fatto ipotecando già adesso il passaggio del turno.
Di seguito, il resoconto del turno:
PLAYOFF
PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI
Girone A
Ora in campo
Cittadella-Arzignano Valchiampo 2-0
12' e 18' Rabbi
Domenica 3 maggio
Ore 20:00 - Lumezzane-Alcione Milano
Ore 20:00 - Trento-Giana Erminio
Girone B
Domenica 3 maggio
Ore 20:00 - Pianese-Ternana
Ore 20:00 - Pineto-Gubbio
Ore 20:45 - Juventus Next Gen-Vis Pesaro (diretta Rai Sport)
Girone C
Domenica 3 maggio
Ore 20:00 - Casertana-Atalanta U23
Ore 20:00 - Crotone-Audace Cerignola
Ore 20:00 - Monopoli-Casarano
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Lecco (Girone A), Campobasso (Girone B), Cosenza (Girone C)
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno