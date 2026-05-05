Vicenza, ci siamo: fatta per il rinnovo di Gallo. Firma fino al 2028 e adeguamento
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Siamo alla stretta finale. Le prossime ore saranno quelle decisive per la firma di Fabio Gallo sul rinnovo di contratto con il Vicenza.
Il tecnico, artefice assieme alla squadra della stupenda cavalcata culminata con il ritorno in Serie B del LaneRossi, dovrebbe legarci con il club della famiglia Rosso fino al 30 giugno 2028 con adeguamento dello stipendio.
In più, scrive Il Giornale di Vicenza, il tecnico ha avuto rassicurazioni sul progetto tecnico per il futuro. L'idea del club veneto, infatti, non è quello di fare la comparsa bensì di costruire una squadra che si giochi le sue chance da protagonista in Serie B, così come accaduto in Serie C.
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