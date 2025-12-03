Torres in crisi, parla il capitano. "Dobbiamo dare di più, ma senza strafare"

Arrivano, attraverso i microfoni di Centotrentuno, le parole del capitano della Torres, Giuseppe Mastinu, sul momento difficile della formazione sarda, attualmente in piena lotta per non retrocedere nel Girone B di Serie C.

“Difficile parlare diversamente dai ragionamenti partita dopo partita, nella situazione in cui ci siamo infilati è complesso fare programmi diversi. Dobbiamo trovare una continuità di prestazione che poi porterà a dei risultati diversi da quelli ottenuti fino ad ora. Il primo step è arrivare alla sosta con maggiori certezze in campo e magari con qualche punto in più per riprendere a gennaio da una base solida.

Sta mancando da parte di tutti noi quel qualcosa in più. Andare oltre alle volte porta al disordine, non dobbiamo cercare di strafare come a Livorno ma dobbiamo capire la cosa giusta da fare. Ci serve più lucidità che la posizione in classifica un po’ ha tolto. Da parte di noi che siamo da tempo alla Torres serve un cambio di passo dal punto di vista caratteriale, ma dal punto di vista di prestazione nelle ultime settimane ho visto una prospettiva migliore. Ora infatti al di là dei concetti dobbiamo tutti alzare la soglia dell’attenzione e capire che la paura fa parte di questo mestiere e dobbiamo averla come amica e come stimolo. Senza paura non hai benzina nello sport. Dobbiamo sentire la paura di retrocedere per sopperire a quello che c’è mancato da inizio anno”.