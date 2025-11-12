TMW
Potenza, tutto fatto per l'arrivo di Di Bari. Il Ds firmerà un contratto valido fino al 2027
Come già emerso, il Potenza ha scelto il nuovo Direttore Sportivo, dopo l'addio con Enzo De Vito. Il nome in pole, già dai giorni scorsi, era quello di Giuseppe Di Bari - che è stato probabilmente anche l'unico profilo sondato, a dimostrazione di scelta ben chiara da parte del club - e il tutto oggi si concretizzerà: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il dirigente si sta recando in città, e nel pomeriggio firmerà l'accoro con i rossoblù su base biennale, quindi fino al 30 giugno 2027.
Ricordiamo che Di Bari è reduce dall'avventura con il Crotone, dove era arrivato dalla Juve Stabia. Un girone, il C di Serie C, quindi ben conosciuto al dirigente, pronto a iniziare una nuova avventura.
