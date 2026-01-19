Potenza, stagione finita per Bruschi: "Non è una sconfitta, è una prova di carattere"

Si è conclusa anzitempo la stagione di Nicolò Bruschi. L’attaccante del Potenza, autore di due gol in quattordici presenze nel Girone C di Serie C, è costretto a fermarsi a causa della rottura del legamento crociato, un infortunio che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi.

Il classe ’98 ha affidato ai social un lungo e toccante messaggio, carico di determinazione e consapevolezza: “Eccoci di nuovo qua. Se la prima volta fa male, la seconda lo fa ancora di più, e non parlo di dolore fisico. Ma questa strada l’ho già fatta: so quanto sono forte e so che ce la farò, perché l’ho già dimostrato. Purtroppo nel nostro lavoro gli infortuni fanno parte del percorso e bisogna imparare a conviverci”.

Bruschi non nasconde la difficoltà del momento, ma trasforma la delusione in motivazione: “Non nego di aver pianto, ma non c’è tempo di piangersi addosso, perché questa non è una sconfitta, è una prova di carattere. Non posso permettere che un incidente e qualche cicatrice si mettano tra me e la mia passione, tra me e il mio sogno”.

Infine, uno sguardo al futuro e un pensiero alla squadra: “Starò ai box per un po’ di tempo, spero il meno possibile, durante il quale costruirò una versione migliore di me, ancora più resiliente e consapevole. Nel frattempo tiferò e sosterrò i miei compagni come se fossi in quel rettangolo verde a correre con loro. Tornerò presto”.