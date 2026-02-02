Ufficiale Pro Vercelli, saluta Andrei Anton: il difensore ha risolto il contratto

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Andrei Anton.

Il difensore, classe 2003, conclude così la propria esperienza con la Bianca Casacca dopo il percorso condiviso con il Club.

La Società ringrazia Andrei per l’impegno, la professionalità e la serietà dimostrati nel corso della sua permanenza a Vercelli e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera.