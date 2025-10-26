Live TMW Bailey: "Mi sto adattando, punto a portare la Roma in Champions"

17.20 - Leon Bailey, calciatore della Roma, parla dalla sala stampa del Mapei Stadium per commentare l'esito della sfida odierna con il Sassuolo. Ecco le sue parole: "Mi sento bene fisicamente, sono contento per la vittoria ma non tanto per la mia prestazione. Questa è una nuova posizione alla quale mi sto abituando, il mio è un processo di adattamento in corso. La chimica con i compagni è stata buona anche fuori dal campo lo è e sono sicuro che l'intesa migliorerà con il passare del tempo".

Il cambio è dovuto a stanchezza? Ti sei posto un obiettivo in termini di gol quest'anno? Speri di superare la soglia di due anni fa...

"Sul cambio non lo so, dovete chiedere all'allenatore, sto anch'io imparando a conoscere il mister e il suo stile, come dicevo il mio è un processo di ambientamento in corso ma la sostituzione non è un problema e spero di far meglio la prossima volta. Mi pongo sempre degli obiettivi anche in termini di gol. La Roma non va in Champions da diverso tempo e questo è il nostro obiettivo. In termini di gol e assist vediamo, abbiamo tante partite durante la stagione, vedremo cosa succederà".

In che percentuale ti senti dal punto di vista di fisico e quando credi che ti vedremo al massimo?

"Noi calciatori siamo sempre abituati a dire che ci sentiamo al massimo perché vogliamo giocare ma dobbiamo rispettare il fisico, le condizioni del mister e dello staff ma la stagione è lunga, io voglio giocare il più possibile ma c'è un processo di adattamento in corso e non c'è dubbio che io voglia sfruttare e girare le cose nel migliore dei modi".

17.58 - Termina la conferenza stampa.