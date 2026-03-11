Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"

Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"TUTTO mercato WEB
© foto di Marco Conterio
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:48Serie B
Tommaso Maschio

La sfida di sabato fra Monza e Palermo, scontro diretto per la promozione diretta in Serie A, sarà una gara speciale per l’esperto dirigente Ariedo Braida che ha vestito la maglia rosanero nel 1974/75 sfiorando il salto di categoria per poi trasferirsi proprio al Monza dove giocò due anni e poi tornò da direttore sportivo. Intervistato dall’edizione siciliana de La Repubblica l’attuale vice presidente del Ravenna parla così della sfida auspicando la promozione di entrambe: “Il Monza l’ho visto dal vivo fino a un paio di settimane fa. Il Palermo l’ho visto in televisione, in certe partite molto bene e in altre un po’ meno. Per quello che hanno fatto vedere meritano entrambe la promozione. - prosegue Braida - Sarà una partita tirata, sicuramente bellissima, tutte e due avranno voglia di superarsi”.

Spazio poi al pronostico per la gara: “Diciamo che dal punto di vista affettivo spero in un pareggio così non scontentiamo nessuno e poi mi auguro che possano essere promosse entrambe in Serie A”.

Inevitabile poi una domanda su Pippo Inzaghi, ora tecnico del Palermo, che Braida ha conosciuto a lungo negli undici anni passati insieme al Milan: “Per me Pippo è un artista. Era un artista del gol ed è un artista oggi, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Ha avuto successo da calciatore e da allenatore, ha ottenuto una promozione dalla C con il Venezia e due dalla B con Benevento e Pisa. Gli auguro che questa con il Palermo sia la terza promozione in A”.

Articoli correlati
Braida e l'amore per il Milan: "Era nel mio destino, feci un provino prima dell'Udinese"... Braida e l'amore per il Milan: "Era nel mio destino, feci un provino prima dell'Udinese"
Juventus, il consiglio di Braida: "Vlahovic è un bomber, trovarne altri è complicato"... Juventus, il consiglio di Braida: "Vlahovic è un bomber, trovarne altri è complicato"
Braida: “Juventus, Spalletti è un architetto filosofo. Milan, Maignan non si poteva... Braida: “Juventus, Spalletti è un architetto filosofo. Milan, Maignan non si poteva perdere”
Altre notizie Serie B
Cesena, ancora un'ultima spiaggia per Mignani: col Frosinone deve solo vincere Cesena, ancora un'ultima spiaggia per Mignani: col Frosinone deve solo vincere
Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"... Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"
Lanna: “Lombardo scelta giusta per la Sampdoria. In momenti così serve semplicità”... Lanna: “Lombardo scelta giusta per la Sampdoria. In momenti così serve semplicità”
Sampdoria, Federclubs all'attacco: "Ennesima pagina ingloriosa. Cedete la società"... Sampdoria, Federclubs all'attacco: "Ennesima pagina ingloriosa. Cedete la società"
Palermo, Bani: “La fascia non pesa. Col Monza sfida importante, ma non decisiva” Palermo, Bani: “La fascia non pesa. Col Monza sfida importante, ma non decisiva”
L'Empoli cambia ancora per salvare la stagione: Caserta prende il posto di Dionisi... L'Empoli cambia ancora per salvare la stagione: Caserta prende il posto di Dionisi
Monza, Hernani rischia di saltare il match con il Palermo: non si è allenato con... Monza, Hernani rischia di saltare il match con il Palermo: non si è allenato con il gruppo
SudTirol, si ferma Pecorino: l'attaccante operato dopo la frattura alla mano destra... SudTirol, si ferma Pecorino: l'attaccante operato dopo la frattura alla mano destra
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
4 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
5 Del Piero: "Bayern incredibile, non poteva che finire con questo scarto di gol"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.1 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.2 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.3 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
Immagine top news n.4 Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A
Immagine top news n.5 Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo
Immagine top news n.6 La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Immagine top news n.7 Game, set, match: 6-1 del Bayern all'Atalanta a Bergamo. Finita la Champions delle italiane
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.2 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.3 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.4 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bayern in scioltezza sull'Atalanta, Kompany: "Chiedo attitudine e fiducia, il resto lo fanno i giocatori"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, su Openda si muove il Fenerbahce. Tedesco lo conosce e lo stima
Immagine news Serie A n.3 Inter, priorità ai rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: pronti due contratti lunghi e remunerativi
Immagine news Serie A n.4 Bastoni migliora, ma lunedì usava una stampella per camminare: il punto verso Inter-Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Musah: "Ora testa al campionato per finire in alto. Tifosi? Mai vissuto niente del genere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, ancora un'ultima spiaggia per Mignani: col Frosinone deve solo vincere
Immagine news Serie B n.2 Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"
Immagine news Serie B n.3 Lanna: “Lombardo scelta giusta per la Sampdoria. In momenti così serve semplicità”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Federclubs all'attacco: "Ennesima pagina ingloriosa. Cedete la società"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Bani: “La fascia non pesa. Col Monza sfida importante, ma non decisiva”
Immagine news Serie B n.6 L'Empoli cambia ancora per salvare la stagione: Caserta prende il posto di Dionisi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.5 Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Immagine news Serie C n.6 Ternana, nodo stadio Liberati: debito con gli steward e rischio porte chiuse
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.6 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?