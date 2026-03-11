Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"

La sfida di sabato fra Monza e Palermo, scontro diretto per la promozione diretta in Serie A, sarà una gara speciale per l’esperto dirigente Ariedo Braida che ha vestito la maglia rosanero nel 1974/75 sfiorando il salto di categoria per poi trasferirsi proprio al Monza dove giocò due anni e poi tornò da direttore sportivo. Intervistato dall’edizione siciliana de La Repubblica l’attuale vice presidente del Ravenna parla così della sfida auspicando la promozione di entrambe: “Il Monza l’ho visto dal vivo fino a un paio di settimane fa. Il Palermo l’ho visto in televisione, in certe partite molto bene e in altre un po’ meno. Per quello che hanno fatto vedere meritano entrambe la promozione. - prosegue Braida - Sarà una partita tirata, sicuramente bellissima, tutte e due avranno voglia di superarsi”.

Spazio poi al pronostico per la gara: “Diciamo che dal punto di vista affettivo spero in un pareggio così non scontentiamo nessuno e poi mi auguro che possano essere promosse entrambe in Serie A”.

Inevitabile poi una domanda su Pippo Inzaghi, ora tecnico del Palermo, che Braida ha conosciuto a lungo negli undici anni passati insieme al Milan: “Per me Pippo è un artista. Era un artista del gol ed è un artista oggi, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Ha avuto successo da calciatore e da allenatore, ha ottenuto una promozione dalla C con il Venezia e due dalla B con Benevento e Pisa. Gli auguro che questa con il Palermo sia la terza promozione in A”.