Ufficiale Ravenna, colpo per la difesa: dal Mantova arriva Cristiano Bani

Cristiano Bani è un nuovo giocatore del Ravenna FC, l’esterno mancino classe 1999, arriva a titolo definitivo dal Mantova

Il Ravenna FC comunica di aver perfezionato l’ingaggio di Cristiano Bani, che approda in giallorosso a titolo definitivo dal Mantova firmando un contratto fino al 30 giugno 2028

Nato a Bagno a Ripoli nel 1999, Bani è un profilo di grande affidabilità e duttilità. Cresciuto come centrocampista, nelle ultime stagioni ha saputo reinventarsi con successo nel ruolo di terzino sinistro, affermandosi come titolare nel Mantova guidato da mister Possanzini, con cui ha maturato un’importante esperienza in Serie B.

Nel corso della carriera ha inoltre vestito le maglie di Catania, Pro Vercelli, Siena e Imolese, costruendo un percorso solido tra i professionisti.

A Cristiano il benvenuto della società e l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni in maglia giallorossa.