Palermo, ecco Rui Modesto dall'Udinese: arriva in prestito con obbligo condizionato
Il Palermo ha trovato il sostituto di Diakitè, passato alla Juve Stabia, tesserando Rui Modesto dell'Udinese. Questo il comunicato dei rosanero:
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Udinese Calcio le prestazioni sportive di Rui Modesto.
Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.
A Rui il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero2.
