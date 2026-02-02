TMW Radio
Giugliano, arriva in prestito dalla Cremonese il giovane Bozza
TUTTO mercato WEB
Il giovane centrocampista mancino della Primavera della Cremonese Mattia Bozza scende in Serie C per vestire la maglia del Giugliano nella seconda parte della stagione. Questo il comunicato dei campani:
"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Cremonese 1903 il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, classe 2006, Mattia Bozza.
Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Udinese, con cui ha svolto tutta la trafila. Questa estate si è trasferito alla Cremonese, protagonista in Primavera 1 con 14 presenze".
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile