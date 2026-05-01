Yildiz si prepara al Mondiale con la Turchia: "Sono convinto che possiamo fare bene"

Nel corso dell'intervista per la CBS, l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz ha parlato del Mondiale che disputerà a giugno con la Turchia: "Per me sarà qualcosa di incredibile ed emozionante. Non ho mai visto la Turchia giocare in un Mondiale (non era ancora nato nel 2002, ndr) e spero che tutto vada alla grande. Su questa squadra, che ha fatto bene all'ultimo Europeo e che ha un grande potenziale, c'è stata una grande pressione per qualificarsi.

Sono convinto che possiamo fare bene, speriamo di superare i gironi e poi chissà. Voglio giocare con la testa libera, ma è chiaro che avverto la responsabilità di rappresentare il mio Paese e di essere un idolo per i giovani calciatori turchi".