Juve, le sirene della Premier per Conceicao preoccupano: idea Greenwood in caso di addio
La Juventus deve fare i conti con gli interessamenti da parte di Liverpool e Manchester United per Francisco Conceicao, con i primi corteggiamenti dei giorni scorsi che sono stati respinti dal club bianconero con un semplice "no, grazie". Le cose, però, potrebbero cambiare con il passare del tempo, visto che quando un club di Premier League decide di affondare il colpo, molto spesso riesce a ottenere quello che vuole, specie con le società italiane.
La Juventus si guarda intorno.
Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve si sta già guardando intorno, alla ricerca di quelli che potrebbero essere i possibili sostituti in caso di partenza del portoghese. Uno dei nomi è quello di Mason Greenwood, che potrebbe lasciare il Marsiglia senza la qualificazione in Champions League. Un ritorno di fiamma dopo gli interessamenti del passato, con l'inglese che è rinato negli ultimi anni e potrebbe essere il profilo giusto per la Juventus.
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