Lazio, Tavares dice sì all'Arabia: Lotito chiede almeno 20 milioni

Il via libera della Commissione per il mercato di gennaio non cambia quelli che sono i piani della Lazio in uscita. La società biancoceleste cerca plusvalenze per provare a rientrare anche nei limiti dello 0.7 che dalla prossima estate entreranno in vigore. Per fare cassa si cercherà di sacrificare chi non rientra nei piani tecnici di Maurizio Sarri e il primo nome è quello di Nuno Tavares. Il portoghese non è riuscito a imporsi con il Comandante, mostrando lacune difensive difficilmente migliorabili. Per questo motivo la Lazio già da qualche settimana ha detto agli agenti dell'ex Arsenal di portare offerte e negli ultimi giorni Tavares ha aperto alla destinazione araba. La Lazio sa di non poter chiedere le cifre che erano state proposte la scorsa estate, ma comunque il portoghese può garantire una plusvalenza importante.

Lazio, l'Al-Ittihad su Tavares: richiesta di 20 milioni

A convincere Nuno Tavares è stata soprattutto la corte di Sergio Conceicao, allenatore dell'Al-Ittihad che ha già un accordo di massimo con l'entourage del terzino biancoceleste. Per Tavares la richiesta della Lazio è di almeno 20 milioni di euro, l'obiettivo è quello di fare un plusvalenza vicina ai 10 milioni visto il 40% sulla futura rivendita del portoghese che spetta all'Arsenal. Con la cessione di Tavares i biancocelesti valuteranno un nuovo acquisto per la fascia sinistra, anche se non è da escludere la possibilità di rinviare il tutto a giugno. Se dovesse presentarsi l'occasione giusta la Lazio interverrà, altrimenti procederà con il reintegro in rosa di Hysaj. Un'opzione che non esalta Sarri, che vuole un'alternativa valida a Pellegrini sulla corsia mancina.