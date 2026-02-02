Ufficiale
Cavese, arriva Alex Sposito dal Trapani: operazione in prestito fino a giugno
TUTTO mercato WEB
Cavese 1919 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’FC Trapani 1905, le prestazioni sportive del portiere Alex Sposito.
Nato a Napoli il 6 giugno 2001, cresce nel settore giovanile dell’Empoli. Oltre 100 le sue presenze tra Serie D e Serie C con le maglie di Campobasso, Taranto, Pontedera, Sangiuliano City ed Olbia.
Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2026.
