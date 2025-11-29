Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rimini escluso dalla Serie C, Morrone: "I controlli vanno fatti prima degli atti notarili, non dopo"

Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:49Serie C
Alfonso Morrone, Presidente di ADICOSP, Associazione italiana direttori sportivi, segretari e collaboratori della gestione sportiva nelle società di calcio professionistico e dilettantistico, è intervenuto ai microfoni di TuttoC per parlare delle recenti vicende della terza serie calcistica.

Il sindaco di Rimini ha chiesto di far proseguire il settore giovanile.
“Credo che il sindaco abbia agito con grande responsabilità. Lo scorso anno la Turris ottenne la stessa deroga e il lavoro del direttore Passaro fu encomiabile. Spesso ci dimentichiamo che il calcio è dei tifosi e soprattutto dei ragazzi. Sono molto dispiaciuto per i tifosi romagnoli, non meritavano un altro fallimento. La richiesta di Sadegholvaad tutela il valore educativo e sociale dello sport riconosciuto dalla Costituzione.”

Il ruolo della Lega Pro nelle iscrizioni e nella gestione dei controlli quale sarebbe?
“Onestamente non so cosa abbia chiesto la Lega Pro alla FIGC. Dobbiamo iniziare a fare informazione corretta: l’ammissione ai campionati è competenza della FIGC, non della Lega Pro. La Lega riceve i documenti e li gira alla Federazione, che effettua le verifiche tramite gli organi preposti. A giugno basta un bravo commercialista per superare i controlli, i veri problemi emergono durante la stagione. L’irrigidimento dell’indice del costo del lavoro è un passo avanti, ma non basterà da solo.”

Servono più controlli preventivi sui club.
“I controlli vanno fatti prima degli atti notarili, non dopo. Solo verifiche preventive eviteranno l’ingresso di avventurieri che poi portano le società al collasso. Serve anche una politica dei ricavi più solida: il presidente Marani sta lavorando bene, come dimostra il nuovo title sponsor Trenitalia per la Coppa Italia Serie C Regionale. E dobbiamo elevare le competenze nei club: il calcio corre veloce e servono professionalità formate.”

Il lavoro attuale di ADICOSP su cosa si sta concentrando?
“In queste settimane sto girando molto e vedo riunioni partecipate. I direttori e i segretari sentono l’esigenza di una tutela reale, soprattutto dopo la Riforma dello Sport. Attendiamo la convocazione della LND per l’Accordo Collettivo: chi non paga i direttori avrà problemi nei controlli e in sede di iscrizione. Stiamo lavorando anche per tutelare i segretari: molti professionisti restano a casa mentre alcuni club assumono ragazzi senza competenze. È una figura fondamentale e deve essere riconosciuta.”

Perché nasce l’Unione Italiana Lavoratori Sportivi (UNILASP)?
“UNILASP è il primo sindacato dedicato esclusivamente ai lavoratori sportivi. Possono iscriversi tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o tesseramento con organizzazioni sportive. Il settore ha bisogno di tutele uniformi, anche per discipline meno visibili. Il lavoro sportivo diventerà sempre più materia sindacale. Dobbiamo tutelare chiunque: manager, istruttori, addetti stampa, magazzinieri. Ci sono molte professionalità non riconosciute, e questo sindacato nasce per rappresentarle.”

