Torna il Gran Galà Del Calcio Woman Adicosp: il 4 marzo la conferenza di presentazione

Come ogni anno, torna il Gran Galà Del Calcio Woman Adicosp-Premio Sissy Trovato Mazza, che si terrà mercoledì 18 marzo 2026 presso la lussuosa cornice dello Sheraton Parco De’ Medici Roma Hotel, che dalla primavera del 2025 sta ospitando i galà dell'associazione del presidente Alfonso Morrone.

Non sono stati ancora svelate le calciatrici, i tecnici e i dirigenti premiati - con il Galà che si rivolge alla stagione 2024-2025 - ma il 4 marzo 2026, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si terrà la conferenza di presentazione dell'evento, con l'inizio della stessa fissato alle ore 17.30, e con il neo direttore ad interim di Rai Sport Marco Lollobrigida a moderare; ovviamente presente il prima citato Morrone, e con lui anche il deputato Ettore Rosato, la dottoressa Gabriella Marano (psicologa clinica e forense e criminologa) e Irene Marotta, comandante G.S. Fiamme Azzurre.

Non resta quindi che attendere i prossimi giorni per conoscere anche i nomi dei premiati.