Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”

Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 18:15Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Il presidente dell’ADICOSP ed esperto direttore sportivo Alfonso Morrone è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il momento del campionato di Serie C, tra scontri al vertice, lotta promozione e prospettive playoff.

Direttore, questo weekend propone tre scontri al vertice: Union Brescia-Lecco, Arezzo-Ravenna e Salernitana-Catania. Quale può risultare più determinante per l’alta classifica?
"Per quanto riguarda la promozione diretta, credo che il Vicenza abbia ormai vinto il campionato. Quindi Brescia-Lecco sarà importantissima soprattutto in ottica griglia playoff, perché c’è in gioco il secondo posto. Anche Arezzo-Ravenna è una sfida chiave: secondo me l’Arezzo può solo perdere il campionato, dipende molto da sé. Su Salernitana-Catania, ai fini della promozione diretta, penso che il Benevento abbia un buon margine e solo il Catania possa davvero insidiarlo. La Salernitana, anche dopo il cambio di allenatore, deve rimettersi in carreggiata. Sono magari partite che non incidono tutte direttamente sul primo posto, ma sono fondamentali per la stagione delle squadre coinvolte e in prospettiva playoff. E poi parliamo di gare di cartello, con grande seguito di pubblico".

A proposito di Salernitana: il ds Daniele Faggiano ha scelto Serse Cosmi. C’è chi sottolinea la sua esperienza, chi invece evidenzia che non allena in C da molti anni ed è fermo da quattro stagioni. Come legge questa scelta?
"È vero, Cosmi non allena in Serie C da tempo e quindi conosce meno la categoria rispetto ad altri tecnici. Però la garanzia si chiama Daniele Faggiano. Non possiamo dimenticare il grande campionato del Trapani, che arrivò a un passo dalla Serie A nella finale playoff contro il Pescara: il direttore sportivo era Faggiano e l’allenatore era Cosmi. Credo che la scelta sia dettata dalla fiducia e dall’unione di intenti tra direttore e tecnico. Cosmi, forte della sua esperienza, può ricompattare un ambiente oggi complicato, anche perché la piazza vive una situazione delicata nei rapporti con la società. Va detto che la Salernitana ha una rosa importante. Certo, qualche errore è stato fatto e davanti ha squadre come Catania e Benevento. Ma in un momento così serviva una figura esperta e di personalità".

Quest’anno in ogni girone vediamo tre squadre di altissimo livello. In altre stagioni, probabilmente, molte di queste avrebbero vinto con largo margine. Ritroveremo questi valori anche nei playoff?
"I playoff sono un campionato a parte. Tolte forse le primissime partite, conta tantissimo la condizione psicofisica in quei 15-20 giorni decisivi. È come ai Mondiali o agli Europei: non sempre vince la squadra più forte, ma quella che arriva nel momento migliore. Mi è capitato di viverlo in prima persona: squadre arrivate quinte o seste che poi eliminano le favorite. Detto questo, credo che vedremo playoff di altissimo livello. Una tra Catania, Benevento e Salernitana dovrà passare da lì, e parliamo di piazze importanti. Aggiungo anche Cosenza e Crotone, senza dimenticare Caserta, che sta facendo un grande campionato con un ottimo allenatore come Federico Coppitelli. Attenzione anche al Cittadella di Stefano Marchetti: è una squadra da non sottovalutare. Mai come quest’anno i playoff potrebbero sembrare una vera e propria “B2”: su 28 squadre solo una salirà, ma ci saranno piazze e organici di primissimo livello".

In definitiva, che playoff si aspetta?
"Di altissimo livello. L’anno scorso, per esempio, non vinse la favorita. Spesso si pensa a una o due squadre, poi alla fine prevale chi arriva più in forma. È una competizione durissima, un tritacarne, ma proprio per questo affascinante. E credo che quest’anno lo sarà ancora di più".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Torna il Gran Galà Del Calcio Woman Adicosp: il 4 marzo la conferenza di presentazione... Torna il Gran Galà Del Calcio Woman Adicosp: il 4 marzo la conferenza di presentazione
Morrone (ADICOSP): “Mercato Serie C vivace. Vicenza già in B, Arezzo favorito nel... Morrone (ADICOSP): “Mercato Serie C vivace. Vicenza già in B, Arezzo favorito nel girone B”
Morrone: “Mercato vivace in Serie C, Vicenza davanti a tutti. Salernitana tra le... Morrone: “Mercato vivace in Serie C, Vicenza davanti a tutti. Salernitana tra le più attive”
Altre notizie Serie C
Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con... Esclusiva TMWMorrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”
"Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco... "Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietà
Union Brescia, Pasini vola a Sanremo per consegnare una maglia a Francesco Renga Union Brescia, Pasini vola a Sanremo per consegnare una maglia a Francesco Renga
La Pianese è 7^ in C con Birindelli: "Proprietà forte, ma il primo obiettivo è la... TMWLa Pianese è 7^ in C con Birindelli: "Proprietà forte, ma il primo obiettivo è la salvezza"
Sambenedettese, ecco il nuovo direttore sportivo: incarico affidato ad Andrea Mussi... UfficialeSambenedettese, ecco il nuovo direttore sportivo: incarico affidato ad Andrea Mussi
Foggia, stagione finita per Petermann: lesione del crociato anteriore e del menisco... Foggia, stagione finita per Petermann: lesione del crociato anteriore e del menisco esterno
Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"... TMW RadioFontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"
Tabbiani: "Scrivere la storia del Trento è motivo di orgoglio. Rigione? Lo vorrei... Tabbiani: "Scrivere la storia del Trento è motivo di orgoglio. Rigione? Lo vorrei almeno in panchina"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
3 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
4 Europa League, derby italiano agli ottavi di finale. Ecco il tabellone completo
5 Giuntoli ha azzeccato tre colpi, Comolli zero. La Juventus non ha nuovi titolari
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
EuroMaracanà 19:30EuroMaracanà
EuroMaracanà
Primo piano
Immagine top news n.0 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Immagine top news n.1 Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Il bomber norvegese e una squadra che vale meno di Kean: Fiorentina, alla scoperta del Rakow
Immagine top news n.3 Conference League, la Fiorentina evita lo Strasburgo e pesca il Rakow. Il tabellone degli ottavi
Immagine top news n.4 Roma-Bologna, com'è andato l'unico precedente stagionale. Italiano avanti su Gasperini
Immagine top news n.5 Kane ha numeri da alieno, è tornato anche Musiala: Atalanta, alla "scoperta" del Bayern
Immagine top news n.6 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
Immagine top news n.7 Un'altra notte da sogno per Bernasconi: il calcio italiano prende appunti. Anche Gattuso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.2 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.3 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.4 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Caqueret: “Serie A come una partita a scacchi. Fabregas mi ha dato la voglia di scegliere Como"
Immagine news Serie A n.2 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Immagine news Serie A n.3 Anche l'Atletico Madrid su Stankovic, ma l'Inter vanta un doppio diritto di recompra
Immagine news Serie A n.4 Fabregas sul pizzino per Vojvoda a Torino: "Una cazzata, volevo parlare con Da Cunha"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Colombo: "All'Inter toglierei Akanji, è il difensore più forte in questa stagione"
Immagine news Serie A n.6 Valentin Carboni, che sfortuna: grave infortunio per il talento di proprietà dell'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, mossa a sorpresa di Bianco: Colpani giocherà come quinto di centrocampo
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Entella a Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Ad Avellino si ferma Pandolfi: l'attaccante potrebbe saltare le prossime tre gare
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Adorante a rischio per un problema alla schiena. Chi affiancherà Yeboah in attacco?
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Brugman sul Palermo: "Dobbiamo temere più noi stessi dei rosanero"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”
Immagine news Serie C n.2 "Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietà
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Pasini vola a Sanremo per consegnare una maglia a Francesco Renga
Immagine news Serie C n.4 La Pianese è 7^ in C con Birindelli: "Proprietà forte, ma il primo obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, ecco il nuovo direttore sportivo: incarico affidato ad Andrea Mussi
Immagine news Serie C n.6 Foggia, stagione finita per Petermann: lesione del crociato anteriore e del menisco esterno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Galli premiata con lo scarpino di bronzo: "Nessun risultato si ottiene senza squadra"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Como Women punta su Saga per la difesa. Contratto fino al 2028 con opzione
Immagine news Calcio femminile n.3 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…