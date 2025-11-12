Rimini, oggi il giorno della verità: si attende la fumata bianca per la trattativa con Di Matteo

Oggi sarà il giorno, l’ennesimo della verità in casa Rimini con la trattativa fra il gruppo rappresentato da Nicola Di Matteo e l’ex presidente Alfredo Rota che è giunta al punto di non ritorno. Il primo sostiene di aver effettuato i due bonifici, per un totale di 220 mila euro, necessari a chiudere l’operazione, ma il secondo attende ancora di vederli accreditati sul proprio conto per autorizzare il dissequestro delle quote e consentire così il passaggio ufficiale di proprietà. Lo riferisce il Corriere Romagna in edicola facendo il punto della situazione.

Fino al momento in cui i soldi non saranno accreditati il rappresentante legale nominato dal Tribunale di Milano, Antonio Buscemi, continuerà a esercitare le proprie funzioni, bloccando di fatto l’insediamento del nuovo gruppo. Una situazione di tensione che nella giornata di oggi dovrebbe essere risolta anche se un ulteriore rinvio potrebbe spingere Di Matteo a riconsiderare il proprio impegno e la propria posizione aprendo così la porta al possibile ritorno in gioco dell’Estrella Football Club che osserva sullo sfondo l’evolversi della trattativa.

Nei giorni scorsi il proprietario in pectore – ovvero Di Matteo – aveva parlato delle tappe da compiere una volta concluso il passaggio di proprietà dei romagnoli: “Nell’immediato vogliamo fare ricorso contro l’ultima penalizzazione, speriamo proprio in una riduzione. E poi ci metteremo a lavorare su una squadra nella quale manca qualcosa. La squadra gioca, ma serve un attaccante di spessore, lo cercheremo in accordo con l’allenatore, un giocatore forte, pronto e che faccia gol”.