Rinforzo tedesco per il centrocampo del Trapani: arriva Winkelmann dal Foggia
La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito, con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Till Winkelmann. Centrocampista di fascia, classe 2005 arriva dal Calcio Foggia 1920 dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, con la maglia rossonera 22 presenze, mettendo a segno 2 rete.
Cresciuto nel settore giovanile del Hannover ha indossato in precedenza le maglia di Werder Brema e Lecce. Inoltre vanta 2 presenze in nazionale della Germania U 17.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
18:05Speciale Calciomercato live!
