Salernitana, Capuano: "Vorremmo gioire con i tifosi e non ricevere i fischi"

Intervenuto ai microfoni di Lira TV, il difensore della Salernitana Marco Capuano ha commentato il ko contro l'Inter U23: "Sappiamo di non poter dominare tutta la partita - riporta SalernitanaNews.it - quando gli avversari alzano il baricentro dobbiamo essere solidi nel difendere. La squadra ha provato a replicare quanto fatto in allenamento, abbiamo dominato per ampi tratti, ma non siamo riusciti a vincere: ci lecchiamo le ferite.

Ci è mancato il gol e questo è un dato che ha un valore peggiore quando andiamo in svantaggio, come spesso capita. Non ci piace, vorremmo gioire con i tifosi e non ricevere i fischi, ma in questo momento è tutto difficile. Dobbiamo rimanere uniti, lavorare e rimboccarci le maniche. Ce lo siamo detti anche nello spogliatoio, sappiamo di poter uscire da questa situazione. Ora personalmente sto bene, mi sono operato dopo il problema al polpaccio e mi sento in forma.

La squadra non ha sbagliato l’atteggiamento, ma quando purtroppo il pallone non entra, diventa tutto molto complicato. Seguiamo il mister e proviamo ad andare avanti, con le sue idee e ciò che abbiamo provato in allenamento, sento che possiamo uscirne. La scintilla la riaccenderemo con la vittoria, preferirei vincere di misura tenendo botta agli attacchi, piuttosto che giocare partite come questa. Il problema non era mister Cosmi, siamo noi. I meccanismi di Di Bari vanno rodati, richiedono tempo e fiducia. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, nessuno si immaginava di trovarsi in una situazione del genere. Spero che domenica ci inciteranno con l’obiettivo di uscire da questo tunnel".