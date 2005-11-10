Napoli, Manna: "Situazione inaccettabile, certe dichiarazioni non ci appartengono"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro la Lazio: "Il momento non è dei migliori, va affrontato con grande determinazione e senso di responsabilità verso i tifosi e quello che ci circonda. Non è accettabile quello che stiamo passando, al di là di tutte le situazioni. Dobbiamo ricompattarci, anche se giochiamo ogni tre giorni. E fare una prestazione all'altezza di quello che siamo noi".

Cosa vi ha chiesto De Laurentiis?

"Lui è venuto a Castel Volturno venerdì e ha fatto il presidente. Ci ha fatto capire tante cose, chiedendo alla squadra di lavorare in un certo modo. Certe dichiarazioni non fanno parte della nostra identità, ha dato un segnale di compattezza e speriamo di far vedere sul campo quello di cui abbiamo parlato".

La Lazio è l'avversario peggiore?

"Arriva una squadra forte, ben allenata che è in un momento estremamente positivo opposto al nostro. Però abbiamo i giocatori per fare una partita vera, non abbiamo attenuanti o scuse. Dobbiamo dimostrare tante cose, a partire da oggi. L'avversario è ostico, ma dobbiamo essere determinati per cento minuti".