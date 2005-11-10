Perugia, Diana: "Abbiamo incontrato la proprietà che ci ha dato ulteriori rassicurazioni"

In vista della gara di oggi contro la Pianese, il tecnico del Perugia Aimo Diana ha commentato: "Oggi abbiamo avuto un incontro con la proprietà che ci ha dato ulteriori rassicurazioni - riporta Umbria24.it - i dirigenti ci avevano sempre trasmesso grande fiducia. Ora si mette un punto su questa vicenda. Il nostro vero compito è quello del campo.

Ci siamo preparati al loro terreno di gioco allenandoci sul sintetico. La Pianese viene da cinque risultati utili di fila, prende pochissimi gol, ha avuto una grande crescita temperamentale e di atteggiamento, e ci siamo preparati. Dobbiamo essere pari a loro da questi punti di vista se vogliamo avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico.

Abbiamo lavorato con una buona lena in settimana, la partita di Guidonia ha confermato il fatto che ci siamo anche se dobbiamo essere più cinici e freddi. Ma siamo competitivi, si è visto anche dopo lo svantaggio, abbiamo avuto una buona reazione di squadra. Vedo una squadra competitiva su tutti i campi e lo siamo anche per fare una bellissima partita contro la Pianese".