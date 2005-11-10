Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Allegri lancia Vergara e Lang dal 1', c'è Pinamonti
Niccolò Righi
La domenica di Serie A si apre al Maradona, dove alle 12:30 è previsto lo scoppiettante lunch match tra i padroni di casa del Napoli e la Lazio, sfida valida per l'11^ giornata di campionato. Allegri lancia Vergara al 1' sulla fascia destra, con Lang a supporto di Hojlund. Gattuso, privo di Zaccagni, sceglie Pinamonti nel ruolo di centravanti con Noslin allargato sulla sinistra e ovviamente a destra Isaksen. Di seguito le scelte di formazione.
Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Marin, Rrahmani, Beukema; Vergara, McTominay, Gilmour, De Bruyne, Olivera; Hojlund, Lang.
A disposizione: Meret, Contini, Baridò, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto, Anguissa.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.
A disposizione: Motta, Renzetti, Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni, Marusic.
Allenatore: Gennaro Gattuso.