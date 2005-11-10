Due estati difficili, risultati opposti: Lazio e Napoli agli antipodi con mercati 'bloccati'

Sia Napoli che Lazio sono reduci da un'estate di calciomercato che è stata complicata, ma guardando l'andamento delle due squadre in campionato non si direbbe. E la partita dell'Olimpico che vale per l'11° turno di Serie A rischia di portare nuove conferme in questa direzione.

Com'è stato il mercato della Lazio

L'estate biancoceleste ha vissuto di nuovo le limitazioni del mercato a saldo zero, ma sarebbe meglio scrivere con l'obbligo di guadagnare qualcosa. E tanto ha fatto Fabiani, cambiando diversi protagonisti e chiudendo la sessione in attivo di una ventina di milioni di euro, in prevalenza grazie ai trenta del Milan per Gila. Ciononostante, sono comunque stati presi profili capace di inserirsi al meglio da subito: da Frattesi a Pedraza e Doekhi, con il lusso di potersi permettere anche di aspettare Pinamonti. Il risultato sono 26 punti in 10 partite e il 1° posto in solitaria in classifica, anche grazie al valore aggiunto dato da Gattuso.

Com'è andato il Napoli sul mercato

Le difficoltà nel mercato estivo del Napoli invece non le ha poste la COVISOC o un qualsivoglia ente regolatore, bensì una precisa volontà di De Laurentiis di sfalciare una rosa fin troppo abbondante di tesserati. La regola era chiara: perché possa esserci un'entrata, deve uscire qualcuno. Le difficoltà a cedere evidenziate in estate hanno fatto il resto, portando ad appena due acquisti: Favasuli e Badiashile, quest'ultimo peraltro accelerato dall'infortunio estivo di Buongiorno e dalla moria di centrali a fine estate. Il risultato? 7 partite perse su 14 in generale, in Serie A un cammino da 8° posto momentaneo, con appena 14 punti raccolti in 10 gare. Tutto troppo deludente perché possa durare: una svolta è richiesta a gran voce.