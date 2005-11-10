Lazio, Gattuso: "Pinamonti sta migliorando tanto, dobbiamo giocare con coraggio"

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del lunch match col Napoli: "Bisogna riuscire a mantenere questo entusiasmo, prima o poi arriveranno i momenti negativi ma dobbiamo essere bravi a continuare. La classifica non si vede, oggi è una partita difficilissima, loro vengono da un periodo complicato ma hanno qualità e giocatori che fanno la differenza. Oggi per noi è una grande prova".

Quale può essere il cuore della gara?

"Dobbiamo avere coraggio, fare la nostra partita e andarli a prendere senza preoccuparci della velocità di Hojlund. Bisogna pensare a noi stessi, giocando con qualità e facendo correrli senza subire gli eventi. Dobbiamo ribattere colpo su colpo".

Qual è il potenziale di Pinamonti?

"Lui deve giocare, non deve pensare alla pressione. Deve metterci entusiasmo, andare con veemenza e aiutarci ma ce l'ha: è un giocatore che sta migliorando tantissimo e quando vedo che è anche una persona per bene siamo un bel pezzo avanti".