Toni: "Meglio Mastantuono di Alajbegovic. Kolo Muani non è un killer ma un signor attaccante"
Andrea Piras
L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus Luca Toni ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della gara di questa sera: "Che sfida mi aspetto? Tirata, anche un po’ tesa. La Juventus ha bisogno di trovare continuità, ma come sempre conta di più per la Fiorentina questa sfida. Ai giocatori, anche agli stranieri appena arrivati a Firenze, basta un giretto in centro per capirlo. Quando batti la Juve, ti regali qualche giorno di grande serenità.
Venendo ai singoli, ha chiesto quali possa essere meglio fra Mastantuono e Alajbegovic: "Mastantuono. Si vede che è di proprietà del Real Madrid, ha classe e personalità: se sbaglia una giocata non ha paura di riprovarla. Giocasse con me, però, gli farei un discorsino del tipo: 'Va bene che rientri, ma ogni tanto mettila...'. Mastantuono mi ricorda Robben. Mi piace anche Oulai della Fiorentina: bel mediano, tecnico".
Infine su Pellegrino chiosa: "A me piace più Kolo Muani. Il francese non è un killer, ma è un signor attaccante: può giocare al centro o più largo, ma le sue reti le farà. Me ne aspetto una ventina. Pellegrino è generoso e forte di testa, però deve provare a inventarsi qualche gol in più. Così è un centravanti da 10-15 reti a campionato, ma evolvendosi può crescere".