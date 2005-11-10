Toni: "Meglio Mastantuono di Alajbegovic. Kolo Muani non è un killer ma un signor attaccante"

L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus Luca Toni ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della gara di questa sera: "Che sfida mi aspetto? Tirata, anche un po’ tesa. La Juven­tus ha biso­gno di tro­vare con­ti­nuità, ma come sem­pre conta di più per la Fio­ren­tina que­sta sfida. Ai gio­ca­tori, anche agli stra­nieri appena arri­vati a Firenze, basta un giretto in cen­tro per capirlo. Quando batti la Juve, ti regali qual­che giorno di grande sere­nità.

Venendo ai singoli, ha chiesto quali possa essere meglio fra Mastan­tuono e Alajbegovic: "Mastantuono. Si vede che è di pro­prietà del Real Madrid, ha classe e per­so­na­lità: se sba­glia una gio­cata non ha paura di ripro­varla. Gio­casse con me, però, gli farei un discor­sino del tipo: 'Va bene che rien­tri, ma ogni tanto met­tila...'. Mastan­tuono mi ricorda Rob­ben. Mi piace anche Oulai della Fio­ren­tina: bel mediano, tec­nico".

Infine su Pellegrino chiosa: "A me piace più Kolo Muani. Il fran­cese non è un kil­ler, ma è un signor attac­cante: può gio­care al cen­tro o più largo, ma le sue reti le farà. Me ne aspetto una ven­tina. Pel­le­grino è gene­roso e forte di testa, però deve pro­vare a inven­tarsi qual­che gol in più. Così è un cen­tra­vanti da 10-15 reti a cam­pio­nato, ma evol­ven­dosi può cre­scere".