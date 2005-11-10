Union Brescia, Rizzo Pinna: "La fortuna te la devi andare a cercare, così come gli episodi"

Dopo il successo contro l'Arzignano, il centrocampista dell'Union Brescia Andrea Rizzo Pinna ha parlato: "Era un pallone importantissimo. Bisogna prendersi le responsabilità, ed è giusto così. Sono molto contento di aver contribuito con una doppietta alla vittoria di questa partita. L'abbiamo vinta con tanta umiltà: nonostante il loro gol nel secondo tempo siamo riusciti a rimanere in partita, cosa fondamentale, e poi a vincerla in extremis. Sono felice di aver aiutato il gruppo a conquistare questi tre punti fondamentali.

Quest'anno ho sempre avuto grande fiducia e non ho l'ossessione del gol. Crescendo e maturando riesco a intuire dove può arrivare la palla o a ritagliarmi lo spazio per fare male con gol e assist. Sto rendendo molto a livello numerico grazie al gruppo e al mister che mi mettono nelle condizioni ideali.

Cerco sempre di migliorare in settimana e di lavorare su quei mezzi spazi per capire dove posso incidere. Sento la responsabilità di aiutare la squadra, ma se riesco a incidere in questo modo è soprattutto grazie al lavoro del collettivo. Non era una partita facile contro un'ottima squadra di grande intensità e gamba come l'Arzignano. La fortuna te la devi andare a cercare, così come gli episodi. Le parole del mister sono state chiare: non bisogna mai lasciare niente al caso, non arrendersi e lottare su ogni pallone fino alla fine. Questa fame e questa voglia di non mollare mai faranno la differenza in un campionato difficile come la Lega Pro".