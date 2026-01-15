Salernitana, pronto un innesto in mezzo al campo: in arrivo Gyabuaa dall'Avellino

La Salernitana nella giornata di oggi dovrebbe ufficializzare un nuovo innesto in mezzo al campo. Il nome, come riferito da Tuttosalernitana.com è quello del centrocampista classe 2001 Emmanuel Gyabuaa che ha giocato nella prima parte di stagione in Serie B con la maglia dell'Avellino dove però ha collezionato appena 64' in cinque presenze.

Il direttore sportivo degli irpini Mario Aiello ha comunicato infatti all'Atalanta, proprietaria del cartellino, che il calciatore troverebbe poco spazio nel girone d'andata e ha chiesto l'interruzione anticipata del prestito. La società lombarda, dopo aver valutato la possibilità di girarlo alla sua formazione Under23 (prossima avversaria dei granata) ha deciso di mandare nuovamente il calciatore in prestito altrove dicendo sì alla proposta del direttore sportivo Daniele Faggiano.

A questo punto resta da capire se Meazzi, che sarebbe stato un gran colpo, resta nel mirino di Faggiano o se il mercato dei centrocampisti si chiuderà così. Partissero Knezovic, Varone e De Boer è evidente ne serva almeno un altro e di qualità.