Serie B, avanti con la 16ª giornata: oggi fari puntati sul big match tra Venezia e Monza
Con la serata di ieri, si è aperta ufficialmente la 16ª giornata del campionato di Serie B, che ha contrapposto - al 'Renzo Barbera' - Palermo e Sampdoria: nuovo tonfo della formazione blucerchiata, con i rosanero che portano a casa una vittoria decisamente molto importante, soprattutto in vista del big match che questo pomeriggio metterà di fronte l'una all'altra Venezia e Monza. A chiudere poi il tutto, nella giornata di domani, i due restanti match, con l'ultimo che si giocherà allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia'.
Di seguito, il programma completo del turno:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Già giocata
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Sabato 13 dicembre
Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli
Ore 15.00 - Reggiana - Padova
Ore 15.00 - Spezia – Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Bari
Ore 15.00 - Venezia – Monza
Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
Di seguito, andiamo ora a vedere quella che è la classifica aggiornata:
CLASSIFICA
Monza 31
Frosinone 31
Palermo 29*
Cesena 27
Venezia 26
Modena 26
Catanzaro 22
Reggiana 20
Empoli 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Bari 15
Mantova 14
Südtirol 14
Spezia 14
Sampdoria 13*
Pescara 10
* una gara in più
