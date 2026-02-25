Sambenedettese, Andrea Mussi nome caldo per il ruolo di ds: ore decisive

Svolta dirigenziale in casa Sambenedettese. Il club rossoblù avrebbe già individuato il profilo a cui affidare il ruolo di direttore sportivo. Secondo La Nuova Riviera, si tratterebbe di Andrea Mussi, chiamato a raccogliere l'eredità di Stefano De Angelis: l'accordo pare essere già stato raggiunto e l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il dirigente, che si sta liberando dal contratto che lo legava al Trapani, sarebbe già arrivato in città e avrebbe avuto un primo incontro con il tecnico Roberto Boscaglia.

Mussi (48) potrebbe con sé un curriculum solido sia nel calcio dei professionisti che in quello dei semiprofessionisti: Pavia, Pro Vercelli, Albissola, Carpi e Siena le tappe del suo percorso, prima del biennio al Trapani tra il 2023 e il 2025.

Pronto per lui, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com un accordo di due anni.