Sambenedettese, continua il casting per la panchina: piace anche l'ex Rimini D'Alesio
Prosegue il toto nomi per la panchina della Sambenedettese, Mirko Cudini e Francesco Modesto sono solo due dei profili valutati dalla dirigenza per prendere il posto di Ottavio Palladini subito dopo la prossima partita contro l'Arezzo. Come riportato però da La Nuova Riviera, adesso si fa spazio anche il nome di Filippo D'Alesio che nonostante le mille difficoltà con il Rimini è riuscito a tenere il gruppo unito conquistando anche ottimi risultati fino all'esclusione del club di ieri mattina.
