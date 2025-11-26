Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rimini, D'Alesio: "Mai cercato alibi, ma siamo stati lasciati soli. Ora siamo preoccupati"

Rimini, D'Alesio: "Mai cercato alibi, ma siamo stati lasciati soli. Ora siamo preoccupati"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:19Serie C
Tommaso Maschio

"Ci siamo allenati questa mattina poi all'ora di pranzo siamo stati raggiunti da una telefonata dove ci comunicavano questa situazione. Sinceramente siamo molto colpiti e sorpresi ci hanno sempre detto che parte società e Sportiva erano due cose e di non dare peso quindi alle voci”. Il tecnico del Rimini Filippo D’Alesio intervistato da Tuttoc.com ha parlato della notizia della richiesta di liquidazione avanzata dalla proprietà che apre le porte all’esclusione della formazione dal campionato di Serie C: “Dopo Carpi ci stavamo allenando con grande concentrazione e spirito di rivalsa. Non avevamo più obiettivo singolo di fare bene per noi stessi ma di gruppo togliere il meno dalla classifica. Ora ci stiamo preoccupando abbiamo preso solo lo stipendio di agosto e non sappiamo come si metterà la situazione. Il 16 dicembre dovevamo prendere settembre ed ottobre chissà se potremo pagare gli affitti o fare un presente di Natale alle persone a noi care".

Parole del tecnico che trasmettono sicuramente l'umore, certamente non positivo, della squadra: "Noi non abbiamo mai cercato alibi per le nostre prestazioni per noi parlava il campo il resto doveva rimanere fuori. Ora c'è un grande senso di frustrazione perché il resto è entrato di prepotenza nel nostro settore".

E Di Matteo? Dalle parole del tecnico, la situazione sembra abbastanza chiara: "L'abbiamo visto prima della partita con la Pianese poi siamo stati soli 
Siamo stati in contatto con Buscemi altrimenti eravamo abbandonati a noi stessi. Di Matteo ci ha sempre detto che doveva entrare solo una volta avuto le azioni. Siamo andati avanti soli: noi con la squadra, un fisioterapista, un magazziniere e il team manager. Siamo in contatto con Buscemi che ci sta spiegando le cose la decisione la prenderà la FIGC. Noi faremo il nostro se ci dovremo allenare lo faremo. Ma le notizie non sono per niente positive e ci stiamo preoccupando seriamente".

Infine, un pensiero ai tifosi: "Ai tifosi posso dire che abbiamo dato il massimo abbiamo sempre sudato la maglia, l'abbiamo sempre onorata. Non è stato facile giocare con questa situazione. Volevamo onorare Rimini abbiamo lottato su ogni campo e volevamo continuare a farlo. Ci spiace molto volevamo proteggere la squadra: non si può passare da una vittoria di Coppa ad una situazione del genere".

Articoli correlati
Rimini, D'Alesio: "Mai capitato di essere così passivi, non c'è nessuna giustificazione"... Rimini, D'Alesio: "Mai capitato di essere così passivi, non c'è nessuna giustificazione"
Rimini, Di Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo... Rimini, Di Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo Ds"
Rimini, D'Alesio: "A livello societario succede sempre qualcosa, ma non sia un alibi"... Rimini, D'Alesio: "A livello societario succede sempre qualcosa, ma non sia un alibi"
Altre notizie Serie C
Catania, Cicerelli dopo l'infortunio: "Grazie ai tifosi per l'affetto. Tornerò più... Catania, Cicerelli dopo l'infortunio: "Grazie ai tifosi per l'affetto. Tornerò più forte di prima"
Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: sorridono Ternana e Pro Vercelli. Arezzo... Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: sorridono Ternana e Pro Vercelli. Arezzo fermo sul pari
Rimini, D'Alesio: "Mai cercato alibi, ma siamo stati lasciati soli. Ora siamo preoccupati"... Rimini, D'Alesio: "Mai cercato alibi, ma siamo stati lasciati soli. Ora siamo preoccupati"
Serie C, Rimini verso l'esclusione dal campionato: come potrebbe cambiare la classifica... Serie C, Rimini verso l'esclusione dal campionato: come potrebbe cambiare la classifica
Serie C, Gubbio e Juve NG si dividono la posta nel recupero: 1-1 il finale Serie C, Gubbio e Juve NG si dividono la posta nel recupero: 1-1 il finale
Coppa Italia Serie C, rimonta Renate sull'Inter U23: Aurieletto stende i meneghini... Coppa Italia Serie C, rimonta Renate sull'Inter U23: Aurieletto stende i meneghini nel recupero
Rimini in liquidazione: cosa prevedono le NOIF. Cosa succederà al Girone B di Serie... TMWRimini in liquidazione: cosa prevedono le NOIF. Cosa succederà al Girone B di Serie C
Catania, Ierardi si è operato per un'ernia discale: intervento perfettamente riuscito... Catania, Ierardi si è operato per un'ernia discale: intervento perfettamente riuscito
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
2 Il Real Madrid vuole un nuovo attacco. E sacrificherà Rodrygo (e forse Vinicius)
3 Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
4 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
5 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 David, nessun segnale per un addio o uno scambio col Milan. Prima e dopo il gol di ieri
Immagine top news n.1 Roma, Gasperini: "Col Midtjylland gara dura, non ci fa pensare al Napoli"
Immagine top news n.2 Napoli, vertice con De Laurentiis e Manna all'indomani della Champions: sul tavolo anche il mercato
Immagine top news n.3 Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo
Immagine top news n.4 Napoli, il coraggio di Conte: nuovo modulo, cambi offensivi e finalmente le ali sparigliatrici
Immagine top news n.5 Juventus, vittoria di carattere a Bodo: Spalletti elogia il gruppo
Immagine top news n.6 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.7 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.2 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.3 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 E' nata col Bodo la Juventus di Spalletti? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Caputi: "Il Napoli deve giocare con intensità. Con la Roma sfida che peserà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Midtjylland, Tullberg: "Contro la Roma gara difficile, ma non impossibile"
Immagine news Serie A n.2 Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: di nuovo Augusto a destra, Bonny rimpiazza Thuram
Immagine news Serie A n.3 Youth League, doppio ko per le italiane: Atletico-Inter 4-1, l'Atalanta perde all'ultimo con l'Eintracht
Immagine news Serie A n.4 Eintracht Francoforte-Atalanta, le formazioni ufficiali: Scamacca torna titolare, out Pasalic
Immagine news Serie A n.5 Midtjylland, Bech: "Siamo motivatissimi per affrontare la Roma"
Immagine news Serie A n.6 Mitdyjlland, Erlic: "La Coppa Italia all'Olimpico col Bologna? Non la dimenticherò mai"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, si ferma Di Serio: lesione al retto femorale. Potrebbe rientrare nel 2026
Immagine news Serie B n.2 Delli Carri analizza la B: "Monza ha la miglior squadra, ma Alvini fa giocare bene il Frosinone"
Immagine news Serie B n.3 Bari, per Vivarini pronto un contratto semestrale con opzione. Domani primo allenamento
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, si ferma Kone per una lesione muscolare. Infortunio meno grave del previsto
Immagine news Serie B n.5 Bocalon: "Il derby può essere stato la svolta per il Venezia. Yeboah? In B pochi come lui"
Immagine news Serie B n.6 Documenti sulla solidità finanziaria presentati in ritardo. Multa per Spezia e i suoi dirigenti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Cicerelli dopo l'infortunio: "Grazie ai tifosi per l'affetto. Tornerò più forte di prima"
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: sorridono Ternana e Pro Vercelli. Arezzo fermo sul pari
Immagine news Serie C n.3 Rimini, D'Alesio: "Mai cercato alibi, ma siamo stati lasciati soli. Ora siamo preoccupati"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Rimini verso l'esclusione dal campionato: come potrebbe cambiare la classifica
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Gubbio e Juve NG si dividono la posta nel recupero: 1-1 il finale
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, rimonta Renate sull'Inter U23: Aurieletto stende i meneghini nel recupero
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.5 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…