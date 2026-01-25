Pianese corsara a San Benedetto, Birindelli esalta il gruppo: "Il lavoro quotidiano paga"

Vittoria pesantissima in ottica playoff per la Pianese, che espugna il campo della Sambenedettese con un netto 2-0 e sale momentaneamente al quinto posto del Girone B di Serie C con 31 punti, a sole due lunghezze dal Pineto. Un successo che conferma il buon momento dei bianconeri e rafforza le loro ambizioni nella corsa alla post-season.

Nel post gara, il tecnico Alessandro Birindelli ha sottolineato la crescita della squadra: “Il lavoro quotidiano paga, è la ricetta che ripeto sempre ai ragazzi. I risultati portano fiducia, entusiasmo e autostima, e questo aiuta il miglioramento sia dei singoli che del collettivo”. Parole che fotografano bene l’identità di una Pianese sempre più consapevole dei propri mezzi.

Birindelli ha poi riconosciuto il valore degli avversari: “La Sambenedettese è una squadra importante, una battuta d’arresto può capitare. Noi abbiamo approcciato molto bene la partita e ci siamo preparati ad affrontare la loro forza fisica offensiva”. Decisivi, secondo il tecnico, il lavoro sulle seconde palle, il recupero immediato del possesso e le ripartenze negli spazi.

Infine, l’elogio alla fase difensiva: “I ragazzi hanno capito l’importanza di essere un blocco compatto senza palla e di aiutarsi tutti. Questo è un fattore determinante”.