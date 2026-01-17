Scomparsa di Commisso, la Salernitana: "Ci stringiamo al dolore che ha colpito la Fiorentina"
TUTTO mercato WEB
Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, la Salernitana ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per la scomparsa del numero uno viola avvenuta nella notte: "La proprietà, la dirigenza e tutta l’U.S. Salernitana 1919 si stringono attorno al dolore che ha colpito l’ACF Fiorentina per la scomparsa del presidente Rocco Commisso.
La società granata esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Commisso ed a tutto il mondo viola".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Cagliari-Juventus, i convocati di Spalletti: tornano Gatti e Conceicao. Out Rugani, Vlahovic e Milik
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile