Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, prosegue l'11ª giornata: ben cinque gare in programma oggi

Serie B, prosegue l'11ª giornata: ben cinque gare in programma oggiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:04Serie C
Alessandra Stefanelli

Dopo un sabato ricco di emozioni e gol, la 11ª giornata di Serie B si completa domenica 2 novembre con un programma tutto da seguire.

Alle 15 si parte con tre sfide in contemporanea: Bari-Cesena, Catanzaro-Venezia e Modena-Juve Stabia. Al “San Nicola” il Bari, ancora impantanato nella zona bassa con soli 9 punti, cerca una vittoria che manca da troppo tempo per risalire la china. Non sarà facile, perché di fronte ci sarà un Cesena solido e in piena corsa per la vetta, con 20 punti e la possibilità di agganciare Frosinone e Modena in caso di successo. I pugliesi si affidano all’esperienza di Sibilli e Nasti, mentre i romagnoli puntano sulla brillantezza di Berti e sull’organizzazione difensiva che li ha resi una delle squadre più difficili da battere del campionato.

Sfida dal grande fascino anche al “Ceravolo”, dove il Catanzaro ospita il Venezia. I calabresi vogliono dare continuità a un campionato fin qui altalenante, mentre i lagunari cercano di riprendere slancio dopo qualche passo falso che li ha allontanati dalle primissime posizioni. Il Venezia, con 16 punti, ha il potenziale per tornare subito a ridosso delle big, ma dovrà fare i conti con la grinta di un Catanzaro sempre temibile davanti al proprio pubblico.

Allo stesso orario, al “Braglia”, il Modena affronta la Juve Stabia con l’obiettivo di riconquistare il primo posto in classifica. Gli emiliani sono una delle squadre più in forma del torneo e, con 21 punti, possono tornare in vetta solitaria se faranno bottino pieno. Attenzione però ai campani, che hanno una gara in meno e stanno sorprendendo per compattezza e spirito di squadra. Potrebbe essere una delle partite più tattiche e combattute della giornata.

Alle 17:15 toccherà al Monza, impegnato in casa contro lo Spezia. I brianzoli, reduci da un ottimo avvio di stagione, cercano la vittoria per restare agganciati al treno di testa. Palladino ha ritrovato il miglior Colombo e punta su un gruppo sempre più affiatato. Dall’altra parte, lo Spezia ha bisogno disperato di punti: la classifica è deficitaria, con soli 7 punti, e serve una scossa per invertire la rotta.

Chiuderà la giornata, alle 19:30, il posticipo tra Sampdoria e Mantova, sfida delicatissima in chiave salvezza. I blucerchiati, con appena 7 punti, non possono più permettersi passi falsi e sono chiamati a una reazione davanti al pubblico di Marassi. Di fronte ci sarà un Mantova in grande difficoltà, fanalino di coda con 5 punti e alla ricerca del primo successo esterno.

SERIE B, 11ª GIORNATA
Sabato 1° Novembre
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
Virtus Entella-Empoli 1-0
86’ Tiritiello
Palermo-Pescara 5-0
23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite

Domenica 2 Novembre
Ore 15:00 - Bari-Cesena
Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova

CLASSIFICA
Frosinone 21**
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Palermo 19**
Venezia 16
Avellino 16**
Reggiana 15**
Carrarese 14**
Juve Stabia 14*
Padova 14**
Virtus Entella 13**
Catanzaro 12
Südtirol 11**
Empoli 11**
Bari 9*
Pescara 8**
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5

*una gara in meno
** una gara in più

Articoli correlati
Serie B, sabato ricco di gol e spettacolo: vincono Avellino. Frosinone, Entella e... Serie B, sabato ricco di gol e spettacolo: vincono Avellino. Frosinone, Entella e Palermo
Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita" Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Serie B, il Palermo travolge il Pescara: Pierozzi mattatore, finisce 5-0 Serie B, il Palermo travolge il Pescara: Pierozzi mattatore, finisce 5-0
Altre notizie Serie C
Serie C, prosegue la 12ª giornata: il programma completo della giornata Serie C, prosegue la 12ª giornata: il programma completo della giornata
Serie B, prosegue l'11ª giornata: ben cinque gare in programma oggi Serie B, prosegue l'11ª giornata: ben cinque gare in programma oggi
Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo... Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”... Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”
Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”... Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"... Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"
Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia" Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia"
Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra... Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Troppi 22 milioni? No, benedetti: Conte ha una certezza in più nel suo Napoli
Immagine news Serie A n.2 Torna Thuram (in panchina): tra Pio e Bonny, l’Inter non ne ha sentito la mancanza
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, è già partito il toto-nome per il post Daniele Pradè: due nomi in pole position
Immagine news Serie A n.4 "Abbiamo delle abitudini da cambiare", anche Vlahovic approva il cambio Tudor-Spalletti
Immagine news Serie A n.5 Roma, occasione San Siro: vincere contro il Milan per volare in testa da sola
Immagine news Serie A n.6 Spalletti azzera le gerarchie della Juventus e Kostic è il protagonista che non ti aspetti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona playoff
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Catanzaro-Venezia: Aquilani cerca la terza vittoria consecutiva
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bari-Cesena: esame di maturità per i bianconeri. Ai galletti servono punti
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 12ª giornata: il programma completo della giornata
Immagine news Serie C n.2 Serie B, prosegue l'11ª giornata: ben cinque gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.3 Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Immagine news Serie C n.4 Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”
Immagine news Serie C n.5 Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Immagine news Serie C n.6 Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…