Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 12ª giornata: Forlì avanti a Livorno. Reti bianche in Triestina-Union Brescia

Serie C, 12ª giornata: Forlì avanti a Livorno. Reti bianche in Triestina-Union BresciaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 13:26Serie C
Luca Bargellini

Si chiude con il doppio vantaggio del Forlì sul campo del Livorno il primo tempo del match dell'Armando Picchi fra le due compagini. Decide, per il momento, l'uno-due messo a segno dai biancorossi con Petrelli e Manetti. Sempre alle 12:30 è iniziata Triestina-Union Brescia, altro match della 12ª giornata del campionato di Serie C: la sfida del 'Rocco' è, invece, ancora ferma sullo 0-0. Da segnalare il via in ritardo per un problema al FVS.

SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Pergolettese-Novara 2-2
23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)
Virtus Verona-Trento 0-3
6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli

In corso
Triestina-Union Brescia 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match!

Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

GIRONE B
Arezzo-Campobasso 5-1
16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)
Pineto-Pianese 1-1
14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)
Rimini-Bra 1-2
37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)

In corso
Livorno-Forlì 0-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
18' Petrelli, 23' Manetti

Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Gubbio-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Carpi
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
Team Altamura-Cosenza 1-1
76' Kouan (C), 83' Florio (TA)
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)
Casarano-Monopoli 1-3
16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)

Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

Articoli correlati
Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Vittorie esterne per Union... Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Vittorie esterne per Union Brescia e Forlì
Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport... Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport
Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato" Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato"
Altre notizie Serie C
Livorno, Formisano verso l’esonero: Gautieri favorito per la panchina amaranto Livorno, Formisano verso l’esonero: Gautieri favorito per la panchina amaranto
Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Vittorie esterne per Union... Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Vittorie esterne per Union Brescia e Forlì
Rimini, nota del club: entro pochi giorni ingresso di un nuovo investitore Rimini, nota del club: entro pochi giorni ingresso di un nuovo investitore
Serie C, 12ª giornata: Forlì avanti a Livorno. Reti bianche in Triestina-Union Brescia... Serie C, 12ª giornata: Forlì avanti a Livorno. Reti bianche in Triestina-Union Brescia
Casarano, Di Bari: "Il nostro è un percorso. La gente vuole sempre qualcosa in più..."... Casarano, Di Bari: "Il nostro è un percorso. La gente vuole sempre qualcosa in più..."
Pergolettese, Curioni: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito... Pergolettese, Curioni: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito nel finale
Rimini, D'Alesio: "A livello societario succede sempre qualcosa, ma non sia un alibi"... Rimini, D'Alesio: "A livello societario succede sempre qualcosa, ma non sia un alibi"
Team Altamura, Mangia: "Florio meritava il gol, ma sono contento della prestazione... Team Altamura, Mangia: "Florio meritava il gol, ma sono contento della prestazione di tutti"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
Immagine top news n.1 Verona-Inter 1-2, le pagelle: Giovane scatenato, Lautaro no, Bastoni a due facce
Immagine top news n.2 La fortuna assiste un'Inter confusionaria: 1-2 a Verona, Chivu mette pressione a Conte
Immagine top news n.3 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.4 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.5 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.6 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Zanetti: "Vado a casa orgoglioso. Niente rosso a Bisseck? Giovane andava in porta"
Immagine news Serie A n.2 Questione San Siro, il sindaco Sala: "Forse mercoledì il rogito, vicenda da chiudere"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Coulibaly: "Dobbiamo sistemare i dettagli, solo così riusciremo a portare a casa punti"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Ranieri: "Siamo obbligati a vincere, c'è voglia di reagire subito"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
Immagine news Serie A n.6 Verona, Zanetti: "Il calcio è crudele, ma siamo una squadra importante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Venezia, le formazioni ufficiali: due novità per parte fra i titolari
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Venezia, le formazioni ufficiali: Aquilani si affida a Iemmello
Immagine news Serie B n.3 Bari-Cesena, le formazioni ufficiali: Caserta cambia in avanti. C'è Blesa con Shpendi
Immagine news Serie B n.4 Modena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Sottil cambia completamente l'attacco
Immagine news Serie B n.5 Padova, Bortolussi: "Durissima contro il Sudtirol. Un punto che vale oro"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani sbotta dopo Palermo: "Non voglio fare queste figure del c****"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Formisano verso l’esonero: Gautieri favorito per la panchina amaranto
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Vittorie esterne per Union Brescia e Forlì
Immagine news Serie C n.3 Rimini, nota del club: entro pochi giorni ingresso di un nuovo investitore
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 12ª giornata: Forlì avanti a Livorno. Reti bianche in Triestina-Union Brescia
Immagine news Serie C n.5 Casarano, Di Bari: "Il nostro è un percorso. La gente vuole sempre qualcosa in più..."
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Curioni: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito nel finale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…