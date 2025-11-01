Napoli-Como perde un altro protagonista: infortunio muscolare per Gilmour
Al 37' di Napoli-Como la partita perde un altro protagonista: Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese resta a terra per un infortunio muscolare e chiede poi il cambio ad Antonio Conte. Al suo posto dentro Eljif Elmas.
