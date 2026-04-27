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Dg Starace: “Sorrento, impresa costruita tra sacrifici e orgoglio”

Dg Starace: “Sorrento, impresa costruita tra sacrifici e orgoglio”TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 07:30Serie C
Luca Esposito

“Siamo felicissimi di questo grande obiettivo raggiunto, quello che ci siamo prefissati da inizio stagione. Sapevamo che era una stagione ancora più difficile delle due precedenti per ragioni infrastrutturali che tutti conoscete e che per l’intera annata abbiamo omesso di sottolineare per non dare alibi alla squadra. Questo risultato non è affatto scontato e ci tengo a dire che sia come ambiente interno che esterno dobbiamo fare un bagno di umiltà perché dobbiamo saper apprezzare quello che è stato fatto e non considerarlo un risultato “dovuto”.
Non dobbiamo perdere lucidità, bensì ricordarci da dove siamo partiti e dove siamo riusciti ad arrivare. Il Sorrento non è solo la prima squadra, abbiamo organizzato 199 partite tutte in trasferte, comprese quelle del settore giovanile, e lo abbiamo fatto senza l’aiuto di nessuno se non del Prefetto, del Questore, del Sindaco di Potenza e della società lucana.

Un ringraziamento speciale va al direttore sportivo Davide Cacace, il nostro capitano che ha saputo trasferire il senso di appartenenza di cui avevamo bisogno. Ha dato il cuore e ha trasmesso ai ragazzi l’attaccamento alla maglia. Un grazie al Dottor Ronzi, a Paolo Durante, al presidente Cappiello e al vice presidente Mauro oltre che ai nostri sponsor: abbiamo dato ciascuno un contributo importante. Sono felice per l’esordio di Crisci, un ragazzo che ha fatto tutta la trafila con noi”. Così il direttore generale Benito Starace dopo Picerno-Sorrento

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