Serie C, cambio di sede per Inter U23-Pergolettese: ecco dove si giocherà

Cambio di sede per la gara tra Inter U23 e Pergolettese. A causa della temporanea indisponibilità dell’U-Power Stadium di Monza, il match in programma sabato 31 gennaio 2026 si disputerà allo stadio Silvio Piola di Novara.

COMUNICATO UFFICIALE – LEGA PRO

Preso atto dell’istanza e della documentazione a supporto presentata dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.a., con la quale, a causa della temporanea indisponibilità dello U-Power Stadium di Monza, ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Silvio Piola” di Novara la gara Inter U23-Pergolettese in programma sabato 31 gennaio 2026; considerato che - - la società F.C. Internazionale Milano S.p.a. ha presentato tutta la documentazione necessaria atta a dimostrare la disponibilità dello Stadio “Silvio Piola” di Novara; lo Stadio “Silvio Piola” di Novara rispetta i criteri infrastrutturali fissati dal Manuale delle Licenze Nazionali per le società di Lega Pro; la Lega Italiana Calcio Professionistico accoglie la richiesta e dispone che la gara Inter U23-Pergolettese, in programma sabato 31 gennaio 2026 con inizio alle ore 17.30, si disputi presso lo Stadio “Silvio Piola” di Novara.