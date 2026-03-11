Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arbitri 29^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 29^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:46Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per la 29esima giornata della Serie A 2025-2026 che si aprirà venerdì con Torino-Parma e si chiuderà lunedì con Cremonese-Fiorentina.

Torino-Parma, Maresca Fabio
Inter-Atalanta, Manganiello Gianluca
Napoli-Lecce, Abisso Rosario
Udinese-Juventus, Mariani Maurizio
Como-Roma, Massa Davide
Lazio-Milan, Guida Marco
Pisa-Cagliari, La Penna Federico
Sassuolo-Bologna, Bonacina Kevin
Verona-Genoa, Marchetti Matteo
Cremonese-Fiorentina, Di Bello Marco

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (121 – 12; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (11 – 2; 3 vittorie squadre casa – 6 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (58 – 7; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (11 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (1 – 1; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Chiffi Daniele* (126 – 14; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (20 – 3; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (59 – 5; 3 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (8 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (187 – 15; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (6 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (259 – 17; 2 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 8 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (163 – 14; 6 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (39 – 4; 6 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (14 – 4; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Fourneau Francesco (61 – 9; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (223 – 17; 5 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (96 – 12; 7 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (118 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (45 – 5; 10 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (54 – 6; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (143 – 13; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Mariani Maurizio (180 – 14; 6 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (70 – 9; 4 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Massa Davide (235 – 16; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 8 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (38 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Mucera Giuseppe (2 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Pairetto Luca (143 – 13; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (85 – 9; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (63 – 7; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (76 – 10; 5 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Sozza Simone (74 – 7; 5 vittorie squadre casa – 6 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (36 – 4; 4 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
