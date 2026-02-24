Crotone, Piovanello: "Tutti bravi e disponibili, il mister ci fa stare sempre bene"

Dopo il successo contro il Foggia, l'attaccante del Crotone Enrico Piovanello ha commentato: "Abbiamo avuto un primo tempo un po’ sterile, non siamo riusciti tanto ad andare in porta, però secondo noi avremmo ribaltato il risultato e così è stato. Siamo contenti per il gruppo, perché provenivamo da un passo falso nell’ultima partita e volevamo riscattarci.

Siamo tutti bravi e disponibili, il mister ci fa stare sempre bene e ovviamente quando ci sono passi falsi dobbiamo unirci ancora di più - riporta Ilrossoblu.it -. Per fortuna abbiamo fatto una bella vittoria e sono contento. Il mister ci aveva detto cosa potevamo fare di meglio e abbiamo ascoltato quello che dovevamo fare. Per fortuna siamo riusciti a ribaltarla subito e poi, con loro in dieci, siamo riusciti a portare a casa il risultato".