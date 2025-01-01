Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti due ds. Due giornate a Turati. Out 14 giocatori

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 17ª giornata di campionato andata in archivio con la conclusione dei match in programma nella giornata di ieri.

SOCIETÀ

Sanzione da 2.500 euro al Siracusa, da 1.300 euro al Livorno, da 600 euro ad Ascoli, Audace Cerignola, Casertana, Guidonia Montecelio e Potenza, da 500 euro al Vicenza, da 300 euro a Novara e Team Altamura, da 200 euro a Carpi e Lumezzane.

DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 23 dicembre 2025 ed € 500,00 di ammenda per Carlo Mammarella (Ternana).

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 13 gennaio 2026 ed € 500,00 di ammenda per Michele Menga (Vis Pesaro)

ALLENATORI

Squalifica per due gare a Marco Turarti (Siracusa)

A) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava all’area di revisione proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:

1. sbatteva la card in suo possesso contro il terreno di gioco in segno di dissenso e proferiva parole irriguardose nei confronti della Quaterna;

2. mentre si stava dirigendo verso l’uscita del terreno di gioco, sferrava un violento calcio alla copertura del tunnel che conduce agli spogliatoi, senza conseguenze.

CALCIATORI

Un turno di stop è stato comminato a Christian Bonacchi e Maiko Candiano (Siracusa), Luigi Castegnaro (Arzignano Valchiampo), Filippo Costa (Vicenza), Vincent De Maria (Union Brescia), Alessandro Di Munno e Christian Dimarco (Pro Patria), Matteo Manfredonia (Pontedera), Luca Martinelli (Audace Cerignola), Francesco Proietto (Pianese),Lorenzo Podda e Andrea Signorini (Gubbio), Orlando Viteritti (Monopoli) e Roberto Zammarini (Giugliano)